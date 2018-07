Acusados de agredir peruano serão indiciados em SP

Enquanto um segurança aplicava uma gravata para segurar o suposto ladrão, o outro o agredia com socos no rosto. Em seguida, um funcionário apanhou um DVD que estava em uma sacola e usou o objeto para golpear o homem na cabeça.

A sessão de agressões foi filmada por um morador e só foi interrompida com a chegada da Polícia Militar. O peruano, que está no Brasil há três meses, foi levado para o plantão da Polícia Civil e autuado em flagrante por furto. Como não tinha dinheiro para pagar a fiança de R$ 2,1 mil fixada pelo delegado de plantão, acabou preso. A ação dos funcionários só passou a ser investigada depois que as imagens foram exibidas pela televisão.

Por determinação da Delegacia Seccional de Sorocaba, a Polícia Civil decidiu indiciar os agressores por exercício arbitrário das próprias razões e constrangimento ilegal. A vítima das agressões foi submetida a exame de corpo de delito e, se houve ferimento, os agressores também responderão por lesões corporais. A Lojas Americanas informou em nota que os funcionários são orientados a serem cordiais com todas as pessoas e que vai colaborar com as investigações.