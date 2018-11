Acusados de agressão na Paulista estão em julgamento Começou na manhã de hoje o julgamento dos quatro menores de idade acusados de agredir três pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 14 de novembro. A audiência acontece no Juizado Especial da Vara da Infância e Juventude, no Brás, região central da capital paulista.