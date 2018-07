Acusados de arrastão são presos em Tatuí

É a primeira vez que um crime dessa natureza acontece na cidade. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos cinco homens participaram do ''arrastão''. Enquanto três vigiavam os reféns e os acessos ao restaurante, dois bandidos saqueavam os pertences das vítimas. O dinheiro do caixa também foi roubado. Os homens usavam capuzes e fugiram em dois carros. A Justiça expediu mandados de prisão temporária contra os cinco suspeitos, mas dois deles continuam foragidos. Com os acusados presos, foram apreendidas duas armas, munição e um automóvel usado no crime.