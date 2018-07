Acusados de canibalismo farão exames de sanidade

O trio, que está preso desde abril, de forma preventiva, também é acusado do assassinato de Giselly Helena da Silva, de 31, e Alexandra Falcão da Silva, de 20, em fevereiro e março deste ano, na cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano.

A defesa de Jorge Negromonte pediu o exame mental para seu cliente e a juíza resolveu estender para todos os réus. De acordo com a promotora do Ministério Público estadual, Eliane Gaia, se eles forem considerados sãos, se submeterão a julgamento, com penas previstas de 24 a 26 anos cada. A acusação é de homicídio quadruplamente tipificado - por motivo fútil, dificuldade de defesa da vítima, meio cruel - além de ocultação de cadáver e vilipêndio (o corpo da vítima foi ultrajado depois da morte). Caso contrário, terão tratamento diferenciado: serão levados para um manicômio, com avaliações anuais. Não há previsão para a realização e o resultado dos exames.