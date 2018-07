Acusados de fraude na UniRio não aparecem para depor As cinco pessoas suspeitas de fraudar o sistema de matrículas para entrar na Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio) não compareceram para prestar depoimento nesta terça-feira na comissão de sindicância que investiga o caso. Segundo o diretor do Instituto Biomédico da instituição, Antonio Brisolla Diuna, responsável pela investigação interna, não há mais dúvida de que os acusados estavam frequentando as salas de aula de forma irregular. A sindicância deve julgar à revelia a conduta dos cinco suspeitos - quatro mulheres e um homem.