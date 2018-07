Acusados de integrar milícia serão julgados hoje no Rio Quatro acusados de integrar a milícia "Liga da Justiça", no Rio, serão julgados hoje no 4º Tribunal do Júri, no Fórum, no Centro da cidade. O julgamento, previsto para iniciar às 10 horas, deverá começar com pequeno atraso, de acordo com o Tribunal de Justiça.