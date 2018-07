Acusados de matar ganhador da Mega Sena vão a júri

Os ex-seguranças da vítima, o ex-policial militar Anderson Silva de Sousa e o funcionário público Ednei Gonçalves Pereira, foram condenados em julho de 2009, a 18 anos de reclusão, cada um, por assassinato e furto qualificado. Renné Senna, que era deficiente físico, ganhou sozinho o prêmio de R$ 52 milhões da Mega Sena, em julho de 2005. No ano seguinte, ele, então com 53 anos, se casa com a cabeleireira Adriana Almeida, de 28 anos. Em janeiro de 2007, ele é morto com quatro tiros de pistola à queima-roupa em um bar em Rio Bonito.