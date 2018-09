Acusados de matar PM vão a júri popular no MT

O julgamento dos réus Ailton Moreira Santos, Alfredo Wagner de Moraes, Vandair Boone Wagner, Vanda Boone Wagner e Lúcia Ângela da Silva será presidido pela juíza Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa.

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia do crime, por volta das 15 horas, os acusados e um quinto cúmplice tentaram promover a fuga de Lúcia Ângela do Amaral e de companheira de cela, conhecida como Marta.

Enquanto Vandair Wagner, Vanda Wagner e Albertino, aguardavam em um veículo, Ailton Santos e Alfredo Moraes renderam três agentes prisionais. As duas primeiras foram conduzidas para uma sala da cadeia, enquanto a terceira foi obrigada a acompanhar Ailton Santos até a cela de Marta e Lúcia, que foram retiradas do local juntamente com as outras detentas.

Dois policiais militares, entre eles a vítima, chegaram ao local e foram recebidos com disparos de armas de fogo. Um dos suspeitos atirou também contra a agente prisional, mas a arma falhou e a vítima conseguiu fugir.

Os acusados mantiveram alguns reféns dentro da cadeia e, somente após algumas horas de negociações, se entregaram à Justiça. Todos os réus estão presos.