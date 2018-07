Acusados de pedofilia são afastados da Igreja

Ricardo Rodrigues, com Afp, O Estadao de S.Paulo

MACEIÓ

O bispo de Penedo (AL), Dom Valério Breda, confirmou ontem o afastamento dos monsenhores Luiz Marques Barbosa, de 82 anos, e Raimundo Gomes, de 52, além do padre Edílson Duarte, de 43, das atividades nas paróquias de Arapiraca, a segunda maior cidade de Alagoas, após denúncias de abuso sexual feitas por antigos coroinhas.

Os religiosos também respondem a um processo criminal, aberto pela Polícia Civil de Alagoas, a pedido do Ministério Público Estadual. O caso teve repercussão internacional e foi reconhecido pelo Vaticano.

Em vídeo gravado em janeiro de 2009, supostamente por uma das vítimas, e exibido na semana passada pelo programa Conexão Repórter, do SBT, o monsenhor Barbosa, considerado como um dos mais conservadores da região, faz sexo com um rapaz de 19 anos que era seu coroinha desde o 15. Um deles contou que Barbosa "começou a me tocar, a beijar". A reportagem vem sendo vendida na região de Arapiraca em DVDs piratas, a R$ 2.

Segundo a delegada Bárbara Arraes, a investigação corre em segredo de Justiça, desde fevereiro, e deve terminar no final de abril. Ela informou que os familiares das vítimas estão dispostos a entrar na Justiça com pedido de indenização por danos morais contra os religiosos.

Hierarquia. O porta-voz da Santa Sé, padre Federico Lombardi, reiterou que os acusados eram todos padres, embora dois deles tenham o título honorífico de monsenhor, geralmente atribuído a bispos. A Igreja Católica tem sido abalada por denúncias de abusos também na Europa.