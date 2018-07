Acusados de pedofilia são presos na região de Taubaté Dois homens foram presos anteontem em São Luiz do Paraitinga, região de Taubaté, interior de São Paulo, acusados de pedofilia. De acordo com a polícia civil, o lavrador Cláudio Henrique Leite, 47 anos, e o pedreiro Darci Caetano Amaral, de 38 anos, são suspeitos de manter relações sexuais com uma menina de 7 anos e uma adolescente de 13 anos, que seriam sobrinha e tia. O lavrador Cláudio Leite é padrasto de uma das vitimas e Amaral, o outro suspeito, casado com uma irmã mais velha da adolescente de 13 anos.