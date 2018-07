Acusados por tráfico, Marcinho VP e pastor Marcos depõem

As oitivas foram por videoconferência, já que Marcinho cumpre pena no presídio federal de Cantaduvas (PR); o pastor Marcos está no complexo de Bangu, na zona norte do Rio.

A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) não divulgou o teor dos depoimentos. Os delegados Roberto Ramos da Silva e Valéria Aragão, responsáveis por etapas do inquérito, também foram ouvidos. Segundo o TJ-RJ, ambos disseram que "obtiveram provas testemunhais de que o pastor Marcos Pereira atuava como uma espécie de ''pombo-correio'' de Marcinho VP, levando ordens e recados aos traficantes das comunidades".

Em setembro de 2013, em outro processo, o pastor foi condenado a 15 anos de prisão pelo estupro de uma frequentadora da ADUD. Outro ouvido nesta quinta foi o fundador e coordenador da ONG Afroreggae, José Júnior.

Ele contou que "tinha uma relação de amizade com o pastor Marcos Pereira na mediação de conflitos em presídios até, segundo ele, ter a confirmação do próprio religioso de que teria estuprado a mulher de um dos vice-presidentes da ADUD", informou o TJ-RJ.

"A partir de então, José Júnior passou a oferecer proteção ao desafeto de Marcos Pereira em sua ONG. E, de acordo com o coordenador do Afroreggae, ambos começaram sofrer ameaças do tráfico nos Complexos da Penha e do Alemão". Em depoimento, José Júnior afirmou também que o pastor Marcos "orquestrou, junto com outros traficantes, os ataques à cidade em 2010. Dois anos depois, tanto o líder religioso quanto Marcinho VP teriam planejado as investidas contra a sede do Afroreggae".

Nesta quinta-feira, somente as testemunhas de acusação foram ouvidas. Ao todo, nove testemunhas de acusação e vinte de defesa foram arroladas. A próxima audiência está marcada para o dia 8 de outubro.