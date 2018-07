'Adaptação ao clima vai criar 2 mi de postos'

A União Europeia deve aprovar, neste semestre, uma política que mata três coelhos com uma cajadada: gera empregos, reduz gastos com energia e melhora o meio ambiente. A base é uma medida simples: manter os edifícios europeus em bom estado.

A Comissária do Clima da UE, Connie Hedegaard, disse que as Diretivas de Eficiência Energética do bloco incluem um compromisso para fazer retrofit em um certo número de prédios públicos por ano, para melhorar a incidência solar e cortar vazamentos. "Propusemos uma meta de 3% ao ano e isso dá uma dimensão das perspectivas de emprego", disse ela no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

"Poucas medidas podem criar tantos postos como as de retrofit, qualquer que seja: de encanamento, de sistemas energéticos, de casas. Isso gera empregos muito rápido", afirmou.

Com a economia europeia no marasmo por conta da crise na zona do euro e um desemprego batendo em 9,8% em novembro, os políticos estão desesperados para encontrar caminhos de prover crescimento, mas não conseguem pagar por um pacote de estímulo. Melhorar a eficiência solar das construções europeias ajudaria o setor da construção civil, que "está precisando muito", disse Connie.

"Estima-se que a eficiência energética, sozinha, pode gerar 500 mil empregos até 2020 se conduzirmos a política corretamente. Mas também temos outras iniciativas no campo das mudanças climáticas, capazes de gerar 2 milhões de novos empregos até lá, se tudo for feito como planejamos", afirmou a comissária.

Cortar o consumo de energia é um objetivo político importante para o bloco por conta dos riscos de danos ambientais e da dependência de importação de energia. A UE criou um embargo para compra de petróleo do Irã a partir de julho, o que vai restringir mais seu suprimento. / REUTERS