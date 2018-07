Adele deve ofuscar Sheeran no prêmio Brit

A londrina de 23 anos, que acaba de receber o Grammy nos EUA, é favorita a levar mais dois Brits na prateleira - melhor artista britânica e melhor álbum ("21") -, além de ter sido indicada na categoria de melhor single, por "Someone Like You."

Mas Adele teve menos indicações que Ed Sheeran, de 21 anos, finalista em quatro categorias - melhor álbum ("+"), melhor single ("The A Team"), melhor artista britânico masculino solo e melhor artista-revelação da Grã-Bretanha.

Enquanto "21" faz sucesso no mundo todo, "+" vendeu 1 milhão de cópias e rendeu uma legião de fãs a Sheeran, dono de uma cabeleira ruiva e sempre despenteada.

Sheeran e Adele vão se apresentar na festa na O2 Arena, junto com Rihanna, Coldplay, Noel Gallagher, Florence & The Machine, Bruno Mars e Blur, que vai receber um prêmio especial pela carreira.