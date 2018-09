Adensamento é opção de cultivo No Vale do Ribeira, a principal região produtora do Estado, com 80% da safra, 40 mil hectares cultivados e colheita anual de 1 milhão de toneladas, além de todos os cuidados no tratamento da fruta como ensacamento e lavagem, outra tecnologia que avança, assim como em Avaré, é o cultivo adensado, informa o agrônomo Luiz Antonio de Campos Penteado, diretor da Cati Regional de Registro. "No plantio adensado, vão de 6 mil a 8 mil plantas por hectare, mas veja bem: isso funciona na várzea, não no morro, onde falta água", alerta. Depois, no desbaste, deixam-se de 2 mil a 2,5 mil plantas por hectare. "A alta produção da primeira safra ajuda a cobrir custos de instalação da lavoura", explica. INFORMAÇÕES: Cati Avaré, tel. (0--14) 3733-1977; Unesp, tel. (0--14) 3882-7373, r. 4; Cati Registro, tel. (0--13) 3821-3444