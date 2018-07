Adensar plantio é outra saída Outra técnica mitigadora recomendada é o "plantio adensado mecanizável", que utiliza de 4 mil a 5 mil plantas/hectare. "O plantio do cafeeiro em espaçamentos mais adensados entre linhas e entre plantas tem menor produção por planta, mas aumenta a produção por área por causa do maior número de cafeeiros por hectare", dizem os pesquisadores do IAC. A prática também proporciona microclima mais ameno, com temperatura no interior da planta menor que a do ambiente externo. O adensamento, afirmam, deve ser associado ao manejo do mato, feito com roçadeira convencional ou trincha. O manejo consiste em manter o mato do meio das ruas roçado, principalmente durante o período de chuva. "O manejo reduz a temperatura do solo e promove a reciclagem de matéria orgânica", diz Roberto Thomaziello. "A manutenção do solo vegetado permite melhor distribuição do sistema radicular do cafeeiro. Com maior teor de matéria orgânica no solo, aumenta a capacidade de retenção de água, possibilitando um cultivo mais tolerante a condições climáticas adversas."