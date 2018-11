Adeus de Fátima Bernardes ao 'JN' eleva audiência

Ontem, logo na chamada do Jornal Nacional, da Rede Globo, William Bonner anunciou a despedida de sua mulher e companheira de bancada, Fátima Bernardes. Após 14 anos à frente do JN, ela será apresentadora de um programa matinal da Globo.

Mantido em sigilo, o programa de Fátima ocupará no ano que vem o lugar da TV Globinho - programação infantil da emissora que passará a ser exibida apenas aos sábados. Com direção de Guel Arraes e texto de Cláudio Manoel (Casseta & Planeta), especula-se que a atração será nos moldes do antigo TV Mulher, sucesso dos anos 1980.

Para o bota-fora de Fátima foram dedicados os 15 minutos finais do jornalístico, com direito a quebra de protocolo e Bonner de pé para receber sua nova colega, Patrícia Poeta. A partir de hoje, a jornalista passa a ancorar o JN e deixa o Fantástico, que será apresentado por Renata Ceribelli.

Com retrospectivas das carreiras de Fátima e Patrícia, o JN teve aumento de audiência. Foram 35 pontos de média em mediação prévia do Ibope ( Grande São Paulo), com 57% de share (participação das TVs ligadas). Nas últimas quatro segundas-feiras, foram registrados 32 pontos de média e 54% de share.