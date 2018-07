Adiada homenagem ao maestro Neschling A solenidade de entrega do título de Cidadão Paulistano ao maestro John Neschling, regente e diretor artístico da orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, marcada para amanhã (dia 30), no salão nobre da sede da Osesp, foi adiada. A razão do adiamento foi o falecimento da antropóloga Ruth Cardoso, esposa do ex-presidente da República e presidente da Fundação Osesp, Fernando Henrique Cardoso. De acordo com o vereador Tião Farias, autor da iniciativa de outorga do título a Neschling, a nova data deverá ser marcada provavelmente para o mês de agosto.