Adiada novamente partida de navio retido pela Vigilância

A partida do navio MSC Sinfonia, atracado em Salvador (BA) desde a manhã de quarta-feira, 8, em direção ao Rio, prevista inicialmente para as 16h30 e adiada para a manhã desta quinta-feira, 8, foi reprogramada mais uma vez. A embarcação, na qual morreu a cadeirante Aline Mion Almeida, de 32 anos, na segunda-feira, no Recife (PE), e dezenas tiveram intoxicação alimentar, está retido pela Vigilância Sanitária. Médicos e agentes do órgão estão a bordo para realizar mais testes com a comida e a água servidas aos 2.050 passageiros e para avaliar o estado de saúde das pessoas que participam do cruzeiro. De acordo com passageiros, pelo menos 80 pessoas tiveram problemas de digestão desde que a embarcação atracou em Recife, no último domingo. A MSC confirma que 20 passageiros e dois tripulantes sofreram com diarreia e vômito.