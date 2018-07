Adiado início das obras do Rodoanel na via Anchieta-SP As obras no trecho sul do Rodoanel Mário Covas, que deveriam chegar hoje à marginal da via Anchieta, foram adiadas, conforme informou ontem a Ecovias, concessionária do sistema Anchieta-Imigrantes. O consórcio responsável pela construção do trecho sul ainda não têm o cronograma definido, que deve ser divulgado nos próximos dias. Quando começarem, as obras deste trecho do Rodoanel vão levar a mudanças no fluxo do tráfego da Anchieta, entre os quilômetros 25 e 27 (logo após a fábrica da Volkswagen). A marginal sul da Via Anchieta, no sentido Litoral, será interditada e o tráfego desviado para a pista central a partir do km 25 por uma alça de acesso. A pista central, que possui duas faixas, vai receber uma terceira neste mesmo trecho para evitar maiores transtornos. As informações são do Jornal da Tarde.