Adiado parecer sobre plano de educação A comissão especial que trata do Plano Nacional de Educação (PNE) na Câmara dos Deputados decidiu montar uma força-tarefa para garantir a aprovação do texto neste ano, antes do recesso parlamentar, que começa em 23 de dezembro. O cronograma ficou ainda mais apertado, após o relator, deputado Ângelo Vanhoni (PT-PR), comunicar ontem que precisará de mais tempo para fechar o texto.