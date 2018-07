Adiados depoimentos de ex-amantes de Bruno Os depoimentos de Fernanda Gomes Castro e Ingrid Oliveira, ex-amantes do goleiro Bruno, que estavam marcados para hoje foram adiados, segundo a assessoria da Polícia Civil. As duas seriam ouvidas na sede da Polícia Interestadual (Polinter), em Andaraí, no Rio de Janeiro, a pedido da Polícia Civil de Minas Gerais, que investiga a morte de Eliza Samudio. De acordo com a assessoria, os advogados das duas alegaram que não tiveram tempo hábil para se preparar para o depoimento.