Adib Jatene coloca stent após enfarte

O médico, que é diretor do Hospital do Coração (HCor), sentiu dores no peito e foi para o hospital, onde um exame de cateterismo constatou o problema.

Internado na Unidade Coronariana, ele está consciente. O próprio Jatene pediu que o hospital divulgasse um boletim médico sobre o caso. Segundo o boletim, não há previsão de alta.

O implante foi feito pelo médico José Eduardo Moraes Rego Sousa, responsável pelo serviço de hemodinâmica do HCor e pioneiro na técnica de revestir o stent com remédio para evitar que o vaso volte a entupir.