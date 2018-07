Adidas nomeia novo chefe de marcas para enfrentar Nike em disputa por mercado

O grupo alemão, que perdeu participação de mercado na América do Norte e Europa para a rival norte-americana em 2013, disse que Liedtke, de 47 anos, substituirá Erich Stamminger, de 56 anos, em 6 de março.

Stamminger, que trabalhou na Adidas por 30 anos, decidiu não renovar seu contrato por motivos pessoais, informou a empresa.

O norte-americano Liedtke é atualmente vice-presidente sênior da Adidas Sport Performance, divisão de produtos de alta tecnologia para entusiastas amadores e profissionais dos esportes, e foi fundamental para o desenvolvimento do tênis Boost, lançado em fevereiro do ano passado.

A Adidas estima que as vendas de calçados com a tecnologia de amortecimento Boost podem chegar a 15 milhões de pares em 2015.

O primeiro grande teste para Liedtke em seu novo papel deverá ser travado na batalha de marketing da Copa do Mundo no Brasil este ano, com a Adidas empreendendo esforços para fazer sua presença ser sentida.

(Por Victoria Bryan)