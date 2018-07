Adidas prevê recorde de vendas com futebol em 2012

A segunda maior empresa de produtos esportivos do mundo, que também fornece vestuário para outra favorita do torneio, a Espanha, havia anteriormente previsto vendas da categoria acima dos 1,5 bilhão de euros de 2010, ano da última Copa do Mundo.

Uma vez uma força claramente dominante no mercado de produtos de futebol, a Adidas enfrenta crescente concorrência da Nike, maior fabricante de produtos esportivos do mundo.

A Adidas afirmou, contudo, que a Eurocopa, torneio continental realizado na Polônia e Ucrânia, permitiu à empresa conquistar a liderança da Nike no mercado polonês neste ano.

"A Adidas já pode ter a certeza de defender seu título como a mais bem sucedida marca de futebol na Europa e no mundo", disse o presidente-executivo, Herbert Hainer, a jornalistas em Varsóvia nesta quinta-feira.

Entre os produtos mais vendidos da empresa estão as camisetas da seleção da Alemanha, com mais de 1 milhão de unidades vendidas. Réplicas de bolas de futebol utilizadas nas partidas também são populares e o grupo espera vender mais de 7 milhões delas.

As três listras, símbolo da Adidas, podem ser vistas em seis das 16 equipes que participaram da Euro 2012: Espanha, Ucrânia, Dinamarca, Alemanha, Grécia e Rússia.