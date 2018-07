Adidas vende mais de 3 milhões de camisas da seleção alemã

A empresa de materiais esportivos Adidas vendeu mais de 3 milhões de camisas da seleção da Alemanha neste ano, com a demanda turbinada pela conquista da Copa do Mundo em julho, revelou o executivo-chefe da companhia, Herbert Hainer, à revista alemã Focus publicada neste domingo.

A quantia é duas vezes maior do que o vendido quando a Alemanha sediou a Copa do Mundo em 2006, e mais de dez vezes maior do que o registrado depois da Copa de 2010.

Segundo Hainer, boa parte da demanda veio de fora da Alemanha.

"Nós vendemos um terço das camisas da Alemanha no exterior", disse.

Em junho, a Adidas afirmou que esperava vender mais de 2 milhões de camisas da Alemanha, ajudando a chegar à meta de 2 bilhões de euros em vendas de camisas, chuteiras e bolas.

(Por Maria Sheahan)