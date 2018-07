Adido dos EUA vê recuo de 8% na safra de café do Brasil em 14/15 A safra de café do Brasil na temporada 2014/15, que está começando a ser colhida, foi estimada em 49,5 milhões de sacas, disse nesta segunda-feira o escritório do adido agrícola dos Estados Unidos em São Paulo, indicando uma queda de 8 por cento ante a temporada 2013/14, devido ao impacto da seca prolongada e do intenso calor do início do ano.