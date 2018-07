Administração diz que achou áreas para creche

As áreas - que não tiveram a localização informada - serão mapeadas e desapropriadas. Em seguida, as obras vão ser projetadas e licitadas.

Durante sua campanha, Haddad prometeu criar 172 creches e 150 mil vagas com verba do Pró-Infância, programa de investimentos do Ministério da Educação (MEC) - pasta que comandou entre 2005 e 2011. Então candidato, ele acusou o ex-secretário de Educação Alexandre Schneider (PSD) - titular na gestão Gilberto Kassab (PSD) - de não ter procurado verba do MEC. Schneider rebateu e disse que havia burocracia no processo.

A demanda atual por vagas é de 93.814, segundo dados de dezembro da Secretaria de Educação. O número é menor do que os 97.751 registrados no mesmo mês de 2011. A região mais carente é a zona sul. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo