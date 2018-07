Admiradores da realeza britânica rumam para Londres

LONDRES (Reuters Life!) - Para alguns fãs, não há distância nem desconforto muito grande quando se trata de conseguir um bom lugar para ver o casamento do príncipe William, da Grã-Bretanha, com Kate Middleton.

Cerca de 200 pessoas já estavam acampadas na quinta-feira do outro lado da rua da Abadia de Westminster, em Londres, onde os dois vão se casar na sexta-feira. Dezenas de barracas foram montadas. Apesar da brisa gelada, porém, alguns fãs estão ali apenas com esteiras ou sacos de dormir.

Sheree Zielke, de 55 anos, chegou do Canadá para assistir ao casamento.

"Sou uma escritora de romances, então eu tinha de vir para o acontecimento mais romântico do mundo", disse ela. "Não tenho uma barraca. Está muito frio, mas vale a pena."

Muitos acampantes decoraram suas barracas e cadeiras com a bandeira inglesa e fotos do casal. As barras de metal na frente delas foram enfeitadas com faixas na qual se lê "Poderia ter sido comigo", "Está frio, mas vale a pena" e "Parabéns ao casal feliz."

Elas são apenas algumas das dezenas de milhares de pessoas que deverão sair às ruas no trajeto que o casal percorrerá da abadia até o Palácio de Buckingham depois do casamento na sexta-feira.

A VisitBritain, a agência nacional de turismo, prevê 600 mil turistas a mais na capital nesse dia. No total, haverá cerca de 1,1 milhão de visitantes, 40 por cento deles vindos do exterior.

Cindy Sagar, da cidade inglesa de Oxford, está acampada diante da abadia desde a noite de quarta-feira.

"Fui ao casamento do Charles e da Diana e foi eletrizante - foi um dos melhores dias da minha vida", disse ela.

Outra devota, Jane Collin, não está acampando, mas disse ter vindo do Canadá para Londres na quarta-feira.

"Não sou apenas admiradora da realeza, sou fã da Inglaterra. E queria estar aqui para o que será um dia muito importante", disse a mulher, de 57 anos. "Quero estar na frente do Palácio de Buckingham para o beijo, então irei para lá amanhã."

A London and Partners, agência que promove a cidade, calcula que 600 mil pessoas saiam às ruas da cidade na sexta-feira, número igual ao que assistiu ao casamento do príncipe Charles com a princesa Diana, os pais de William, em 1981.