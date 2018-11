Adolescente, 16, bate recorde ao escalar os sete cumes mais altos do mundo

Um adolescente de 16 anos de idade se tornou a pessoa mais jovem a escalar cada uma das montanhas mais altas de cada continente.

George Atkinson, de Surbiton, nos arredores de Londres, completou a subida ao Everest, no Nepal, na manhã da quinta-feira.

"George conseguiu. Alcançou o topo por volta das 8h15 da manhã do horário nepalês (por volta das 23h15 da quarta-feira em Brasília). Parece que o tempo estava bom", postou a mãe, no blog do jovem aventureiro.

Depois de se dizer emocionada, a mãe pediu ao grupo do qual ele faz parte: "Agora tragam meu menino de volta com segurança!"

George começou o desafio dos sete picos aos 11 anos, em 2005, escalando o Kilimanjaro, na Tanzânia.

Em 2007 ele subiu o Monte Elbrus, na Rússia, e no ano seguinte, o Aconcágua, na Argentina, e a Pirâmide Carstensz, na Indonésia.

Em seguida vieram o monte McKinley, na América do Norte e, no ano passado, o monte Vinson, na Antártida.

O Conselho Britânico de Alpinismo confirmou o recorde. A apenas três dias do seu aniversário de 17 anos, George bateu o americano Johnny Collinson, que tinha essa idade quando completou o desafio, no ano passado.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.