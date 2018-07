Adolescente atingida em ônibus metralhado morre no Rio A adolescente Kelly dos Santos Benicasa, de 17 anos, baleada há cerca de uma semana dentro de um ônibus em Irajá, zona norte do Rio, morreu na noite de ontem no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde estava internada desde a segunda-feira passada. Ela foi atingida por três tiros e duas das balas ficaram alojadas na coluna. Segundo a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde, a jovem faleceu às 21h15. Kelly foi uma das três pessoas baleadas quando voltavam de um show do AfroReggae no Piscinão de Ramos. João Cléber, de 21 anos, atingido na cabeça, continua internado em estado gravíssimo, segundo a Secretaria. Outra vítima deixou o hospital na quarta-feira.