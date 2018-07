Adolescente atira após briga com amigos em SP Um adolescente de 13 anos efetuou dois disparos após uma briga com colegas de escola em Santo André (SP). O caso aconteceu na tarde de hoje, mas não deixou vítimas. Segundo a Polícia Militar (PM), o único ferido foi um envolvido na briga que teria sido agredido fisicamente antes dos disparos. A arma pertenceria ao irmão do adolescente. O menino que atirou foi levado para a delegacia, mas seu irmão não foi localizado. Por volta das 18h30, a polícia ainda ouvia as partes no 5º DP da cidade. A mãe do adolescente já estava no local.