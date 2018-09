Adolescente atropela cinco e bate em micro-ônibus

Segundo informações dos Bombeiros, o adolescente dirigia o carro quando atropelou quatro pessoas. Testemunhas do acidente teriam se revoltado e tentado linchá-lo. Ele fugiu em alta velocidade e bateu no micro-ônibus. O carro rodou, atropelou uma quinta vítima. O rapaz atravessou para-brisa e foi jogado para fora do veículo.

As quatro primeiras vítimas tiveram ferimentos leves. A quinta foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho com lesões graves. O adolescente foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e os bombeiros não souberam informar seu estado de saúde.