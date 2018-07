Adolescente atropela e mata criança em Juazeiro-BA Um adolescente de 14 anos que dirigia um carro perdeu o controle do automóvel e atropelou hoje três crianças, em Juazeiro (BA), a 508 quilômetros ao norte de Salvador. Uma das crianças, que brincavam na calçada, Carol Sampaio de Souza, de 3 anos, morreu. As outras duas ficaram feridas, mas não correm risco de morte. O adolescente ainda bateu no muro de uma transportadora e tentou fugir do local correndo, mas foi impedido por pedestres. Ele prestou depoimento à polícia, no Complexo Policial da cidade, e foi liberado em seguida. O menor disse que queria aprender a dirigir e que pegou o veículo do pai de um amigo sem que ele soubesse. O dono do carro será ouvido amanhã e pode ser incriminado pelo acidente.