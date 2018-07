Adolescente brasileira morre a bordo de avião vindo de Orlando

A adolescente viajou aos EUA em uma excursão e se sentiu mal antes de voltar ao Brasil, de acordo com a empresa Tia Augusta Turismo, que organizou a viagem. A jovem apresentava sintomas de gripe e, temendo um caso de H1N1, foi atendida por um médico e encaminhada ao hospital Celebration, em Orlando.

"Após ser submetida a exames e medicada, ela foi liberada", disse a assessoria da empresa de turismo, sem informar qual medicação a jovem recebeu. A menina morreu a bordo da aeronave, e as causa ainda estão sendo investigadas.

A menina teria se sentido mal novamente no avião, que fazia o voo 759 com uma escala no Panamá, a poucas horas do pouso no Brasil. Ela chegou a ser atendida ainda a bordo, mas não resistiu.

O grupo da excursão, com cerca de 20 pessoas, partiu do Brasil no dia 20 de julho.

(Por Daniela Machado e Maria Pia Palermo)