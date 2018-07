Adolescente britânica é condenada por atrair jovem a emboscada fatal

Uma jovem britânica foi condenada à prisão perpétua pelo seu envolvimento no assassinato de um adolescente de 16 anos.

Depois de ter seduzido o adolescente, ela o atraiu para uma emboscada preparada pelo namorado.

O caso aconteceu em julho do ano passado no sul de Londres, mas os detalhes e o nome da jovem só foram divulgados nesta semana, com grande repercussão na imprensa britânica. Samantha Joseph tinha 15 anos na época do crime. Ela já tinha um namorado de 18 anos, Danny McLean, mas isso não impediu que ela flertasse com Shakilus Townsend. No julgamento, Samantha Joseph admitiu ter dito a Shakilus que o estava namorando, apesar de sua relação com Danny McLean. Ela disse que estava entediada com Danny, que a estaria usando apenas por sexo e nunca comprava presentes para ela. Já Shakilus havia comprado vários presentes para Samantha, inclusive um cachorro.

Crimes com facas

Quando Danny descobriu a relação entre Samantha e Shakilus, ele ficou furioso e quis deixá-la. Mas Samantha disse que estava arrependida e ofereceu-se para conduzir Shakilus a uma emboscada. Samantha levou Shakilus a um local onde Danny e integrantes de uma gangue estavam o esperando. Ele foi atacado por mais de dez jovens com socos, chutes, facadas e até um bastão de beisebol. Uma testemunha identificou Danny e Samantha pelas roupas que estavam usando. Além disso, a polícia usou imagens de câmeras de segurança das ruas e dados do site de relacionamentos Bebo na investigação do caso. Além de Danny e Samantha, outros cinco jovens foram condenados pelo assassinato de Shakilus. O caso teve grande repercussão na imprensa britânica. O jornal Independent traz declarações da mãe do jovem morto e do detetive que investigou o caso alertando para o culto a facas, cada vez mais popular entre jovens britânicos, que têm resultado em crimes violentos. Já o Times afirma que a lei britânica é rígida com pessoas que ajudam a planejar homicídios, como foi o caso de Samantha Joseph. Segundo o jornal, até mesmo testemunhas de homicídios podem ser consideradas cúmplices em alguns casos.