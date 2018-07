Adolescente cai do 5º andar e morre em São Caetano

Uma adolescente de 16 anos caiu do 5º andar de um edifício, localizado à Avenida Conde de Porto Alegre, em São Caetano do Sul, por volta das 6h30 da manhã desta sexta-feira, 20.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e quando chegaram ao local iniciaram os socorros de emergência à jovem ainda com vida. Mas, em razão da gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e morreu. A informação foi confirmada pela Delegacia Central de São Caetano do Sul, que ainda levantava detalhes do episódio para registrar o boletim de ocorrência.