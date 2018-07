Adolescente causa acidente de trânsito na região do Itaim Bibi

Ao volante de um Toyota Corolla preto, um adolescente de 16 anos, filho de um casal de engenheiros, provocou um acidente por volta da 1h30 desta quinta-feira, 29, na Rua Angelina Maffei Vita, na região do Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. O carro que ele dirigia - ocupado por outros três adolescentes - bateu em um poste e cerca de 30 metros a frente atingiu um Voyage que estava estacionado na rua. O Voyage foi jogado contra um Palio, parado logo atrás, que também ficou danificado com a batida. Segundo o relato do vendedor Daniel da Silva Santos, de 22 anos, o Corolla entrou em alta velocidade na contramão da rua. "Eu acho que ele ia dar um cavalo de pau e perdeu o controle", afirmou Santos."Foi quando ele bateu com a traseira do carro no poste". Santos tinha acabado de deixar o trabalho junto com um colega, dono do Palio que também foi atingido. "Eu estava esperando do outro lado da rua enquanto meu amigo foi pegar dinheiro na mochila, dentro do carro dele. A gente ia comer um churrasquinho. Deu tempo do meu amigo atravessar a rua e aí aconteceu a batida", contou o vendedor. De acordo com Santos, os outros adolescentes que estavam no carro tinham entre 16 e 17 anos. "Os meninos falaram que estavam se divertindo, sem beber e sem fumar. Um deles até passou mal e sentiu dores no peito depois da batida", relatou." O que estava dirigindo disse que pegou o carro emprestado do pai", completou. A mãe do adolescente foi até o 15º DP (do Itaim Bibi) e após assinar boletim de ocorrência de ato infracional, foi embora em um Volkswagen Jetta sem falar com a imprensa. O adolescente foi liberado, mas os pais dele terão de comparecer perante o juiz assim que forem intimados.