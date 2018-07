Adolescente conta como optou perder braço e se salvar de crocodilo

Um adolescente da Flórida (EUA) teve que escolher entre perder o braço ou a vida ao ser atacado por um crocodilo.

Kaleb Landgale, 17 anos, estava nadando em um rio, a quase 30 metros da margem, quando foi avisado por um amigo que o crocodilo vinha em sua direção.

O adolescente ainda conseguiu se livrar do ataque e começou a nadar de volta para a margem, mas teve o braço esquerdo agarrado pelo réptil enquanto nadava.

Kaleb fez força com o pé contra a boca do animal, até que o braço se desprendesse do corpo.Puxado para a água, o adolescente lutou até conseguir se desprender completamente.

Guardas da Comissão de Pesca e Vida Selvagem da Flórida conseguiram capturar o crocodilo, de 3 m de comprimento, e recuperar o braço, mas os médicos não puderam religar o membro.

Jeff Ardelean, membro da comissão, afirmou que crocodilos ficam muito ativos nesta época do ano na Flórida.