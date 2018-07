Adolescente de 14 anos continua refém de primo em MG

Segundo informações do 12º Batalhão, o Agrupamento Especializado da Polícia Civil assumiu as investigações. O último contato de Lindair Marques aconteceu por volta das 20 horas da terça-feira. Ele está negociando com a Polícia Militar, ligando para uma rádio local, Chapadão FM, já que a região onde os primos estão é de difícil acesso. A PM informou que o homem exigiu o afastamento dos policiais do caso para liberar a adolescente.

Na sexta-feira, 30, Lindair Marques foi à casa de Antônio Batista Sobrinho, que é seu primo e, de acordo com a polícia, ex-prefeito da cidade. Pediu dinheiro e, como não recebeu a quantia, levou a adolescente como refém. O sequestrador teve ajuda de um outro parente, que, segundo a polícia, já está preso.