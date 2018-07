Adolescente de 14 anos é baleada por namorado em MG Uma adolescente de 14 anos foi baleada neste domingo, 13, pelo namorado em Sabará, na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), o tiro foi acidental e foi desferido pelo namorado, Rogério Cordeiro, de 32 anos. Ela foi internada em estado grave no hospital Odilon Behrens. Cordeiro está detido na 30ª Seccional de Sabará e nega ser o autor do disparo. O casal estava em casa e o suspeito estaria com a arma na mão no momento do disparo. De acordo com o hospital, a garota ainda não passou por uma cirurgia para a retirada da bala.