Adolescente de 14 é mais jovem divorciada de Israel

Uma adolescente de 14 anos se transformou na mais jovem divorciada de Israel, segundo a imprensa local. A menina, que não teve o nome divulgado mas é residente de Jerusalém, tinha se casado com um adolescente de 17 anos. Os dois recitaram seus votos de casamento para amigos e a jovem recebeu um anel. O casamento foi validado por uma corte religiosa, por ter seguido todas as exigências das leis judaicas: o casal recitou os votos de casamento, eles trocaram um item de valor e consumaram o relacionamento. Segundo o repórter da BBC Sebastian Usher, quando os pais dos adolescentes descobriram sobre o casamento, insistiram no divórcio religioso. Inicialmente a adolescente teria recusado a separação, afirmando que queria morar com o jovem. Ela teria afirmado que queria um casamento oficial quando ficasse mais velha. Segundo a imprensa israelense, a adolescente mudou de ideia quando os pais do menino ofereceram dinheiro. A Corte Religiosa de Jerusalém já deu início aos procedimentos de divórcio. Quando a adolescente completar 16 anos sua carteira de identidade terá que indicar que ela é divorciada. Uma consequência disto é que, se ela seguir a lei religiosa judaica, ela não poderá se casar com ninguém que tenha o sobrenome Cohen, que é tradicionalmente a casta sacerdotal. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.