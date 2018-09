Adolescente de 16 anos é flagrado com pistola em escola do Ceará

SÃO PAULO - Um adolescente de 16 anos foi flagrado em uma escola com uma pistola dentro da mochila hoje pela manhã, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará.

Ele foi apreendido por policiais da Ronda Escolar. Após receber denúncia anônima, os agentes entraram em contato com a direção da escola. O jovem foi chamado e questionado sobre a denúncia.

O adolescente disse que estava com uma arma na mochila porque teve uma discussão com alunos há alguns dias. Ele não revelou o motivo da briga e nem se pretendia ferir alguém. A mãe do adolescente o acompanhou à delegacia.

Segundo a diretora da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação do Estado do Ceará (Crede), Edna Belém, o aluno vai receber atenção especial da escola. Ela disse que o caso foi informado à Secretaria de Educação do Estado, que vai reforçar a segurança no estabelecimento.

Edna disse ainda que a escola já tinha observando uma mudança no comportamento do aluno. "Depois das férias escolares, ele voltou diferente e chamamos a mãe dele para conversar. Ela disse também ter percebido que o filho estava mais rebelde".

Durante a conversa com os policiais, o jovem não demonstrou resistência. A polícia investiga o caso.