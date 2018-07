Adolescente desaparece em córrego após chuvas em SP

Um adolescente, de 17 anos, desapareceu por volta das 22 horas da quarta-feira, 24, ao cair no córrego Alto da Riviera, na Avenida Nova Arcádia, na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Os bombeiros continuavam as buscas por Rodolfo Silva Soares, mas até as 11h45 desta quinta ainda não havia sido encontrado, segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). O rapaz teria sido levado por uma enxurrada, causada pela chuva que atingiu São Paulo, durante a noite de quarta.