Adolescente desaparecido em cânion é encontrado morto O adolescente Sidarta Arderius, de 16 anos, que estava desaparecido desde domingo (23), foi encontrado morto dentro de um cânion em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira. Ele havia acampado perto do Monte Negro, o ponto mais alto do Estado, a 1,4 mil metros de altitude, com o pai e um amigo.