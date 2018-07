Adolescente é ameaçada de morte pela rede FLORIANÓPOLIS - A estudante Isadora Faber, de 13 anos, que ficou famosa por denunciar na página do Facebook 'Diário de Classe' mazelas da escola pública em que estuda na capital catarinense - e que hoje está entre as melhores da região norte da Ilha de Santa Catarina -, foi ameaçada de morte pela internet. "Se eles pensam que vão me intimidar com esse tipo de ameaça, estão muito enganados. Vou seguir minha vida normalmente. Não será um perfil falso que vai me intimidar", reagiu.