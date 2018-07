Adolescente é apreendido com 27,5 quilos de maconha no MS São Paulo, 11 - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de terça-feira, 10, transportando 27,5 quilos de maconha dentro de um ônibus que trafegava pela BR-463, na altura de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a droga foi encontrada no bagageiro externo do veículo, que seguia de Ponta Porã para Campo Grande. O menor foi identificado por meio do tíquete de bagagem. O adolescente disse aos policiais que pegou o entorpecente em Ponta Porã e o levaria até a cidade de Dourados, no mesmo Estado. Ele ainda confessou que recebeu R$ 200 pelo transporte da droga. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Ponta Porã.