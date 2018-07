Adolescente é assassinado pelo irmão em Goiás Um adolescente de 17 anos foi assassinado a facadas pelo próprio irmão dentro de casa, na madrugada de hoje no Jardim Bom Pastor, em Quirinópolis, Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o irmão da vítima, um rapaz de 20 anos de idade, foi preso horas depois do crime. A vítima recebeu dois golpes na altura do tórax. Familiares encontraram o corpo do jovem em casa e acionaram a polícia. O menor assassinado tinha um mandado de apreensão por roubo em aberto. Seu irmão, suspeito do crime, foi encaminhado para o Distrito Policial (DP) da região.