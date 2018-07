Adolescente é atacado por tubarão em praia de PE O adolescente Wellington dos Santos, de 14 anos, foi atacado por um tubarão na tarde de hoje na praia de Piedade, no município metropolitano de Jaboatão dos Guararapes, vizinho ao Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele tomava banho defronte à Igrejinha de Piedade, no posto 4, local onde ocorreram vários ataques do animal. Wellington foi mordido nas nádegas e mão esquerda e foi levado para o hospital da Restauração, no Recife. De 1992 a 2007 foram registrados 50 ataques de tubarão em Pernambuco. O número de incidentes reduziu nos últimos anos depois de campanhas informativas e proibição da prática do surfe em uma faixa de cerca de 20 quilômetros de praias da região metropolitana.