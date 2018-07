Adolescente é baleada após reagir a assalto em Bangu Rio, 19/04/2015 - A jovem Waleska Soares Batista, de 13 anos, foi baleada no rosto e no ombro após reagir a um assalto em Bangu, zona oeste do Rio. De acordo com policiais do 14º Batalhão (Bangu), o crime ocorreu por volta de 10h, quando a adolescente deixava um culto em uma igreja situada na rua Boiobi. Segundo PMs, ela teria tentado correr para não entregar um celular ao assaltante, que, segundo testemunhas, seria um menor de idade.