Adolescente é baleada pelo irmão por acidente em SP

Uma adolescente de 14 anos foi baleada na barriga, no fim da noite desta quinta, 18, pelo irmão, que manuseava um revólver e, acidentalmente, disparou contra a garota. Ambos são filhos de um policial militar, dono da arma. O acidente ocorreu no interior da residência no Parque São Rafael, no extremo leste da capital paulista. Segundo as primeiras informações, a adolescente foi encaminhada ao Hospital Estadual do Sapopemba, onde passou por cirurgia. Não há informação do estado de saúde.